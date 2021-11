ROMA (ITALPRESS) – Cerimonia questa mattina per l’intitolazione a Luciano Romanzi dell’elisuperficie dell’ospedale Angelucci di Subiaco alla presenza dei famigliari, dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, del Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, del Presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, dei consiglieri regionali Eleonora Mattia, Michela Califano e Chiara Colosimo, dei parlamentari Bruno Astorre e Francesco Lollobrigida e di una folta rappresentanza dei sindaci del territorio espressione della Comunità della Valle dell’Aniene.

“Oggi è una giornata importante che vogliamo dedicare al ricordo di Luciano, una persona davvero speciale, buono, umano, rispettoso, sempre vicino al suo territorio e ai bisogni delle persone e che ci lascia un ricordo indelebile. Ciao Luciano” ha dichiarato l’Assessore D’Amato.

Luciano Romanzi, già Presidente della Comunità Montana dell’Aniene e Sindaco di Licenza, si è spento a 62 anni nel giorno del suo compleanno per le complicazioni del Covid.

“Vogliamo celebrare l’uomo e l’amministratore- commenta il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Altro non si poteva fare se non commemorare la sua persona, la sua Attenzione e professionalità, e il suo amore per la Comunità nella quale viveva”. E’ stata inoltre inaugurata la nuova TAC installata presso l’ospedale Angelucci di Subiaco. “Una notizia importante per tutto il territorio. Prosegue il lavoro di ammodernamento tecnologico e delle alte tecnologie che stiamo portando avanti in tutta la Regione per migliorare la qualità del servizio offerto e per essere sempre più vicini ai bisogni dei cittadini” ha commentato l’Assessore D’Amato.

“La ASL Roma 5, nonostante l’impegno nella gestione della pandemia, ha assolto ad una dei maggiori impegni che si era imposta: l’ammodernamento tecnologico delle alte tecnologie. L’attività è stata condotta senza alcuna interruzione dell’attività assistenziale, procedendo all’installazione di un sistema TC mobile di caratteristiche superiori anche rispetto la TC dismessa. Prosegue senza tregue l’attività di rinnovo della ASL Roma 5, che ci auguriamo si possa concludere con l’autorizzazione da parte degli organi ministeriali delle progettualità di cui al DCA 80 ed inerenti, nel caso specifico, l’installazione di ulteriori grandi impianti” ha concluso Santonocito.

Nello specifico con l’installazione odierna a Subiaco si chiude un ciclo iniziato con le installazioni delle TC di Palestrina e Tivoli affidate con fondi POR FESR e proseguito con la TC di Colleferro con i fondi derivati dal DL 34 per la gestione e la lotta al COVID. Anche per l’ospedale Angelucci di Subiaco arriva dunque l’installazione di un sistema di ultimissima generazione, dotato di software ed applicativi all’avanguardia che miglioreranno nettamente le performance di diagnosi. In arrivo anche le tecnologie del PNRR, sempre in sostituzione di tecnologie obsolete, quali: angiografi, telecomandati, portatili, archi a C, ecotomografi di alto profilo.

