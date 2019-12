OSPEDALE DI GROTTAGLIE, APPROVATO PIANO DA 8,5 MLN

“Prospettive importanti per l’ospedale di Grottaglie: con delibera del direttore generale del 17 dicembre, la Asl di Taranto ha approvato i lavori di riconversione del ‘San Marco’ in presidio post acuzie (ppa) e presidio territoriale assistenziale (pta) ed ha indetto la gara per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori”. A dirlo in una nota l’assessore alle Attività produttive della Regione Puglia Mino Borraccino. “Il costo complessivo delle opere ammonta a 8 milioni e 500 mila euro ed è finanziato con risorse già disponibili a valere sui fondi Fesr puglia 2014-2020 – azione 9.12 – aggiunge Borraccino -. Si tratta di una buona notizia per la sanità jonica che potrà così contare su una struttura assistenziale e riabilitativa all’avanguardia importante per il territorio, con circa 111 posti letto, di supporto al poc di taranto che andrà ad integrare i servizi sanitari e socio-sanitari per rispondere efficacemente alle esigenze funzionali dell’utenza”.

Grottaglie si conferma così: Centro di riabilitazione (respiratoria, cardiologica e fisiatrica) post acuzie, Lungodegenza, Geriatria, Medicina, Laboratorio analisi, Radiologia, Punto di primo intervento, Farmacia, con una serie di day service chirurgici e medici, nella fattispecie ginecologia, urologia, chirurgia, ortopedia, terapia del dolore, diabetologia e chirurgia plastica. “Nonostante Grottaglie è uscita non bene dai tagli del piano di riordino – spiega Borraccino – col lavoro collettivo di politica, tecnici e associazioni si stanno aprendo importanti prospettiva, in ambito sanitario, per il bacino d’utenza della città delle ceramiche e per l’intero territorio provinciale. Ringrazio infine il dg rossi per aver celermente approvato questa importante delibera, ascoltando tutti i referenti istituzionali del territorio”.

