FIRENZE (ITALPRESS) – “L’energia è il problema. Non è un problema solo di prezzo ma di tenuta nazionale delle nostre imprese. Se quando parliamo di energia non si parla anche di competitività non si è capito nulla”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo al Forum della Piccola Industria in svolgimento a Firenze, parlando sui temi legati all’energia. “Siamo il quarto paese al mondo per esportazione, il tema dell’energia è una delle condizioni per permetterci di fare meglio-ha aggiunto Orsini-Il dl. bollette è stato uno sforzo, si è fatto un passo verso i cittadini e le piccole imprese, si è partiti in un modo e finiti in un altro, è necessario allargare la platea” di chi si usufruisce di certi benefici “ma servono riforme strutturali. Lavoriamo con Palazzo Chigi per costruire un percorso strutturale sul tema energia”.

Sui costi dell’energia “stiamo pagando anche scelte fatte nel passato. Quando scegliemmo di non attuare il nucleare, a differenza di altri Paesi, è ovvio che abbiamo fatto una scelta che ci ha reso dipendenti da altri Paesi-ha aggiunto Orsini-. Quindi oggi dobbiamo innanzitutto incentivare il mix energetico”, e trovare altre soluzioni.

