Orsini “La Zes ha trasformato il Sud, serve un piano industriale per il Paese”
PALERMO (ITALPRESS) - "Essere vicini ai territori vuol dire pensare alla crescita e lo vediamo bene dai dati: nel 2024 l'Italia ha fatto +0,7%, invece la Sicilia +1,3%, dobbiamo continuare così". Lo sottolinea il presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'Assemblea pubblica di Sicindustria, tenutasi a Villa Igiea a Palermo. "Credo che la Zes abbia fatto bene, perché i 5,8 miliardi di investimenti che sono stati messi dal governo hanno trasformato tutto il Sud con tot miliardi di investimenti, dopo 25 mila assunzioni - continua Orsini - La via giusta è quella e sappiamo anche quanto ha fatto bene per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche. Il sud in questo momento è la locomotiva dell'Italia: il modello Zes deve essere replicato in tutto il paese, perché la semplificazione penso sia centrale; ciò che vogliamo è mantenerne l'efficienza. Il governo ha capito che la Zes è un ottimo strumento e lo vediamo in una finanziaria che punta al mantenimento dei conti e che sul Sud ha investito: dobbiamo farlo non solo per un anno, ma magari su base triennale. Noi lo stiamo chiedendo con un piano industriale del paese: è questo che ci serve". xd8/vbo/mca1