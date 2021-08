Orlando: “Evitare massacro in Afghanistan, Palermo pronta ad accogliere”

“Il Consiglio di Sicurezza Onu batta subito un colpo. La drammatica emergenza umanitaria in Afghanistan impone interventi immediati per salvare migliaia di vite". È l'accorato appello lanciato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che apre alla possibilità di accogliere quanti, in queste ore, cercano di sfuggire alla morte. vbo/gtr/com