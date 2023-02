ROMA (ITALPRESS) – L’ennesima grande prestazione di Paolo Banchero permette ad Orlando di fare festa nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre ventimila spettatori dell’United Center di Chicago, i Magic mettono a segno il colpaccio espugnando il parquet dei Bulls per 100-91. La ventenne ala-grande azzurra, nata a Seattle ma con passaporto italiano, non tradisce le attese ed è il più prolifico dei suoi, terminando a referto con 22 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 36 minuti di impiego. Il top-scorer della serata è il beniamino di casa LaVine, autore di 26 punti. Successo esterno anche per Utah Jazz, che si impone per 123-117 nell’impianto di Indiana Pacers nonostante i 30 punti di Haliburton; tra gli ospiti, ne siglano 29 a testa Clarkson e Markkanen, mentre Simone Fontecchio, che totalizza in campo 13 minuti, lascia immacolata la casella dei punti (per lui 1 rimbalzo e 2 assist). Battuta d’arresto interna per i Dallas Mavericks: sebbene Irving e Doncic ragalino alla causa un tesoretto di 69 punti complessivi, la spuntano i Minnesota Timberwolves, capaci di mettere ko i texani per 124-121. ‘Mano caldà Lillard determinante nella vittoria dei Portland Trail Blazers, che sgambettano i Los Angeles Lakers per 127-115 con 40 punti del suo campione più ispirato. Affermazione tra le mura amiche anche per Golden State Warriors: termina 135-126 la sfida con i Washington Wizards, che possono consolarsi solo con i 34 punti infilati da Porzingis e i 33 di Beal. Netta vittoria di New York su Brooklyn nel derby della ‘Grande Melà: i Knicks dominano i Nets per 124-106 con 40 punti di uno scatenato Brunson. Altri risultati: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 144-138; Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 117-109; Philadelphia 76ers-Houston Rockets 123-104; Miami Heat-Denver Nuggets 108-112; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 100-103.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

