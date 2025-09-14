MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul circuito di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il 32enne fuoriclasse di Cervera, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, piega la resistenza di uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia) e centra il sesto successo a Misano in carriera.

Completa il podio l’altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Quarto e quinto Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Luca Marini (Honda) settimo, cadute invece per Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3).

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “Oggi ho dato tutto quello che avevo. Dopo l’errore di ieri ho incrementato la concentrazione e ho cercato di dare il massimo. Ho sentito la pressione in questo weekend perché sapevo che per Ducati era importante vincere in casa. È un risultato importante per me e per tutto il team”.

Marco Bezzecchi: “Penso sia stata la gara migliore della mia carriera. Ho vinto la Sprint, fatto la pole position e fatto secondo in gara. Ho dato tutto quello che avevo e sono stanchissimo. Spero che il pubblico si sia divertito. Ringrazio l’Aprilia per il lavoro e per il supporto”.

Alex Marquez: “Sono molto felice del podio di oggi. Ho avuto qualche problemino per tutto il weekend e Misano non è una pista che si addice perfettamente al mio stile di guida. Era uno dei miei sogni salire sul podio con questa moto”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 41’20″898 alla velocità media di 165,5 km/h

2. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 0″568

3. Alex Marquez (Esp) Ducati a 7″734

4. Franco Morbidelli (Ita) Ducati a 10″379

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 11″330

6. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 16″069

7. Luca Marini (Ita) Honda a 17″965

8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 20″964

9. Miguel Oliveira (Por) Yamaha a 21″565

10. Brad Binder (Rsa) Ktm a 23″109

LA CLASSIFICA PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 512 punti

2. Alex Marquez (Esp) 330

3. Francesco Bagnaia (Ita) 237

4. Marco Bezzecchi (Ita) 229

5. Pedro Acosta (Esp) 188

6. Franco Morbidelli (Ita) 180

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) 179

8. Fermin Aldeguer (Esp) 141

9. Fabio Quartararo (Fra) 137

10. Johann Zarco (Fra) 117

