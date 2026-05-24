MILANO (ITALPRESS) – Fredrik Dversnes Lavik vince in volata la 15esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Voghera-Milano di 157 chilometri, coronando una inattesa fuga da lontano. Niente arrivo di gruppo, il 29enne corridore norvegese ha beffato gli italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani Csf) nella volata a quattro, sorpresi anche i velocisti che non sono riusciti a ricucire lo strappo.

Quella odierna è stata frazione sostanzialmente piatta e segnata dalla fuga di giornata partita dopo pochi chilometri. Marcellusi, Lavik, Maestri e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, ma non hanno mai guadagnato oltre i 2’30”. Il gruppo, infatti, ha gestito da lontano i quattro battistrada che si sono divisi i punti e gli abbuoni del traguardo volante di Pavia e il chilometro Red Bull.

Dopo una serie di confronti col gruppo, la giuria ha deciso di accontentare i corridori e neutralizzare per motivi di sicurezza i tempi non ai -5 chilometri, come di consueto, ma ai -16.3km, ovvero all’ultimo giro del circuito meneghino. Inutile l’inseguimento finale, a giocarsi la vittoria sono stati i quattro fuggitivi, con Lavik alla sua prima vittoria in carriera al Giro.

Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) andrà all’ultimo giorno di riposo in testa alla classifica generale. Martedì si ripartirà con la 16esima frazione, la Bellinzona-Carì di 113 chilometri.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Fredrik Dversnes Lavik NOR (Uno-X Mobility) in 3h03’18”

2. Mirco Maestri ITA (Polti-VisitMalta) s.t.

3. Martin Marcellusi ITA (Bardiani CSF) s.t.

4. Mattia Bais ITA a 5″

5. Paul Magnier FRA a 7″

6. Dylan Groenewegen NED s.t.

7. Tobias Lund Andresen DEN s.t.

8. Ethan Vernon GBR s.t.

9. Paul Penhoet FRA s.t.

10. Luca Mozzato ITA s.t.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).