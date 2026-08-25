ANDORRA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar compie l’ennesima impresa vincendo in solitaria la quarta tappa della Vuelta a Espana 2026, la Andorra-Andorra di 104.8 chilometri, blindando così la maglia rossa di leader della classifica generale.

L’iridato sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG è scattato a 50 km dall’arrivo guadagnando 2’39” su tutti gli avversari. Secondo posto per il belga Jarno Widar (Lotto Intermarché), a chiudere il podio di giornata l’austrico Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Dopo appena quattro giorni la Corsa Roja, salvo clamorosi ribaltoni, è praticamente ipotecata.

La tappa è iniziata con l’attacco di circa 16 uomini, poi a 68 km dall’arrivo il gruppo è tornato compatto: sulla salita de la Collada de Beixalis, ai -50, Pogacar ha attaccato iniziando il suo personalissimo assolo: in otto hanno provato ad inseguire il campione del mondo, tra cui Roglic, Skjelmose, Mas e Kuss, tutti uomini di classifica.

Lo sloveno della UAE non si è scomposto e ha inflitto un distacco abissale vincendo la sua 21esima affermazione stagionale, la 129esima in carriera.

Domani è in programma la quinta frazione, la Falset Costa Daurada-Roquetes. Terres de l’Ebre di 173 chilometri.

“Non volevo rimanere isolato contro gli uomini di classifica quindi ho deciso di attaccare da solo, speravo solo di sopravvivere fino al traguardo. È stata dura, ma è stata un’altra bellissima giornata”. Lo ha dichiarato Tadej Pogacar, vincitore della quarta tappa della Vuelta a Espana 2026, la Andorra-Andorra di 104.8 chilometri e leader della classifica generale. “Il vantaggio è ottimo – ha proseguito il fuoriclasse sloveno – e sono molto fiducioso in vista dei prossimi giorni, andiamo avanti giorno per giorno. Ora ho un buon gap in classifica, vedremo se riuscirò a rimanere in maglia rossa fino alla fine: sarà dura, ma abbiamo una squadra molto forte, siamo pronti”, ha concluso.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates-XRG) in 2h40’35”

2. Jarno Widar BEL (Lotto Intermarché) a 2’39”

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

4. Oscar Onley GBR s.t.

5. Sepp Kuss USA s.t.

6. Enric Mas ESP s.t.

7. Primoz Roglic SLO s.t.

8. Richard Carapaz ECU a 2’57”

9. Mattias Skjelmose DEN a 3’17”

10. Gregor Mühlberger AUT s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

Classifica generale (Maglia Rossa):

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) in 7h38’59”

2. Primoz Roglic SLO (Red Bull-Bora) a 3’21”

3. Enric Mas ESP (Movistar Team) a 3’32”

4. Sepp Kuss USA a 3’44”

5. Oscar Onley GBR a 3’45”

6. Richard Carapaz ECU a 3’50”

7. Felix Gall AUT a 3’57”

8. Mattias Skjelmose DEN a 4’06”

9. Jarno Widar BEL s.t.

10. Jay Vine AUS a 4’11”

Classifica a punti (Maglia Verde):

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) 82 punti

2. Ethan Hayter GBR (Soudal Quick-Step) 37

3. Matthew Brennan GBR (Visma-Lease a Bike) 30

Classifica miglior scalatore (Maglia a Pois):

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) 23 punti

2. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) 10

3. Koen Bouwman NED (Team Jayco AlUla) 6

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca)

1. Oscar Onley GBR (Netcompany Ineos) in 7h42’44”

2. Jarno Widar BEL (Lotto Intermarché) a 21″

3. Ramses Debruyne BEL (Alpecin-Premier Tech) a 59″

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).