CATANIA (ITALPRESS) – Esperti a confronto al centro Isola di piazza Cardinale Pappalardo, a Catania, per l’evento Opportunità industriali dalla transizione energetica per la Sicilia, per l’Italia e per l’Europa, organizzato da The European House Ambrosetti. Il ministro per l’Ambiente e per la Sicurezza Energetica, Alberto Pichetto Fratin, nel suo intervento ha sottolineato come per l’idrogeno ci sia in corso una vera e propria partita contenuta nell’agenda del governo sulla transizione ecologica, come l’idrogeno sia prodotto anche in nord Africa e come entro il 2030 si prevedano 20 milioni di tonnellate delle quali 10 da importare. Per questi motivi l’Italia può diventare sia tramite che coproduttore. Per l’eolico invece ci vogliono grandi aree in mare per questo motivo si deve definire un Piano Mare con navi e piattaforme.

