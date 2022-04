Operazione antimafia nel Palermitano, 9 arresti

Disarticolata l'intera famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Sono 9 le misure cautelari in carcere eseguite dai carabinieri in varie località in provincia per associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi clandestine e ricettazione. fsc/