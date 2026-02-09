Operazione antidroga all’Elba, perquisizioni su rete di spaccio di cocaina

PORTOFERRAIO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, con l’impiego di 20 militari, 9 autovetture di servizio e di un’unità cinofila antidroga proveniente da Firenze, hanno dato esecuzione a un’articolata operazione di polizia giudiziaria nei Comuni di Campo nell’Elba e Capoliveri.

L’attività rientra in una più ampia operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Livorno e costituisce il prosieguo di indagini avviate nel maggio 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che avevano già condotto all’arresto di due soggetti e al sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le perquisizioni, eseguite contestualmente nei confronti di cinque persone, di origine elbana e marocchina, sono finalizzate a disarticolare una rete di spaccio radicata sul territorio elbano, dedita alla distribuzione di cocaina sull’Isola.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, è il risultato di un’intensa attività investigativa condotta mediante analisi tecniche, riscontri testimoniali e sequestri mirati, che ha consentito di individuare ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, convenzionalmente denominata “El diablo” – appellativo utilizzato da uno degli indagati – ha inoltre permesso agli investigatori di accertare il frequente ricorso a un linguaggio criptico da parte degli indagati e degli acquirenti per riferirsi allo stupefacente e/o al denaro, attraverso l’utilizzo di espressioni ricorrenti quali: “ti devo portare qualcosa di buono?”, “ti porto un regalino?”, “ti faccio una ricarica?”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).