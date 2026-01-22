Operaio 25enne muore travolto da un macchinario nel Torinese

TORINO (ITALPRESS) – Incidente sul lavoro ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, dove un operaio di 25 anni di un’azienda agricola a Brusasco, in provincia di Torino, è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un macchinario per il trasporto del fieno. Non sono bastati i soccorsi prestati dal personale medico del 118 e dai carabinieri. Sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal, per verificare la dinamica di quanto accaduto.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).