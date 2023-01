ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 Opel/Vauxhall, per il secondo anno consecutivo, si è posizionata al vertice della classifica delle vendite di veicoli commerciali leggeri elettrici (e-LCV) nel Regno Unito: è quanto emerge dagli ultimi dati sulle vendite e le immatricolazioni pubblicati dalla Society of Motor Manufacturer and Traders. Lo scorso anno Opel/Vauxhall ha venduto 5.038 e-LCV, registrando una crescita del 73% rispetto al 2021. Opel/Vauxhall è uno dei pochi produttori che offre a flotte e privati una versione 100% elettrica di tutti modelli della gamma. La gamma di e-LCV di Opel è costituita da Opel Combo Cargo Electric, Opel Vivaro Electric e Opel Movano Electric. Il successo è dovuto principalmente al pluripremiato Opel/Vauxhall Vivaro Electric, che per il secondo anno consecutivo è risultato l’e-LCV più venduto nel Regno Unito. Nel corso del 2022 sono state 4.212 le unità di Vivaro Electric vendute a clienti professionali e privati.

Opel Vivaro Electric vanta una lunga lista di premi, tra cui “Medium Van of the Year” agli What Van? Awards 2022 e “Best Medium Electric Van” ai Driving Electric Awards 2022. Opel Vivaro Electric è stato inoltre eletto “International Van of the Year 2021”, oltre a essere insignito di numerosi altri riconoscimenti.

Alimentato da una batteria da 50 kWh o da 75 kWh, Opel Vivaro Electric ha un’autonomia di 330 chilometri guidando come prescritto nel ciclo WLTP con una sola carica e offre un carico utile massimo di 1.226 kg.

foto: ufficio stampa Stellantis

