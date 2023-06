RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel compie un altro importante passo verso la trasformazione in un marchio completamente elettrico annunciando che anche il successore del B-SUV Opel Crossland sarà offerto con trazione full-electric entro il 2024. Questo significa che ogni modello della gamma del marchio con il Blitz sarà disponibile come variante elettrica a batteria già dal prossimo anno. “Con il successore di Opel Crossland renderemo disponibile il divertimento della guida elettrica in tutta la nostra gamma di modelli e offriremo ai clienti la possibilità di accedere a una mobilità priva di emissioni locali con tutti i nostri modelli” ha dichiarato il Ceo Opel, Florian Huettl. L’ampia gamma di modelli Opel elettrici a batteria oggi va già dal quadriciclo Opel Rocks Electric, al Opel Combo-e Life, alla Opel Zafira-e Life fino alle versioni full-electric della Opel Corsa e di Opel Mokka. A questi veicoli si è appena aggiunta la nuova Opel Astra Electric, presto ordinabile in Italia, che sarà seguita il prossimo anno dal successore full-electric del SUV compatto Opel Grandland. Inoltre, le versioni elettriche a batteria dell’intera gamma di veicoli commerciali, che comprende l’Opel Rocks Electric Kargo, l’Opel Combo-e, il Vivaro-e e il Movano-e, sono già disponibili.

La gamma di veicoli elettrificati di Opel include anche alternative prive di emissioni locali, fino a versioni con pura trazione elettrica a batteria. Tra questi vi sono anche i modelli dinamici di punta del nuovo sub-brand Opel GSe. La Opel Astra GSe, l’Astra Sports Tourer GSe e la Grandland GSe offrono una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV e una straordinaria coppia massima di 520 Nm. In curva, i modelli GSe aderiscono alla strada e rimangono stabili grazie a molle e ammortizzatori speciali dotati di tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping). Inoltre, Opel continua a essere pioniera nello sviluppo di mezzi di trasporto a celle a combustibile a idrogeno. L’Opel Vivaro-e Hydrogen è già in circolazione e una soluzione di trasporto di grandi dimensioni a celle a combustibile è prevista per il 2024.

Inoltre, in futuro si aggiungeranno alla gamma elettrificata anche versioni ibride a 48 V, a partire dalla nuova Opel Corsa annunciata di recente. I motori da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV saranno dotati di un nuovo cambio automatico a doppia frizione. La nuova Opel Corsa offrirà quindi ai clienti un’ampia scelta nell’ambito delle motorizzazioni: da quella puramente elettrica a quella ibrida, a quella a combustione ad alta efficienza senza eguali in questo segmento. Opel offrirà quindi 15 modelli elettrificati solo entro la fine di quest’anno. Il brand caratterizzato dal blitz si impegna a offrire in Europa un gamma di prodotti full-electric entro il 2028.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).