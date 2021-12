ROMA (ITALPRESS) – Non importa quale sia la Opel elettrica a batteria posseduta – una vettura come Opel Corsa-e, Combo-e Life, Mokka-e, Zafira-e Life o un veicolo commerciale leggero come Opel Combo-e e Vivaro-e – tutti i clienti potranno ricaricare rapidamente la batteria fino a 100 kW in corrente continua (CC) presso una stazione di ricarica pubblica. Tutto ciò è di serie e non dipende dalla categoria del veicolo nè dal fatto che la vettura sia equipaggiata con caricatore di bordo da 7,4 kW o 11 kW. Per esempio, a 100 kW in CC, la batteria da 50 kWh di Opel Corsa-e si può caricare rapidamente all’80 per cento della capacità in soli 30 minuti. I veicoli elettrici a batteria Opel sono pronti anche per tutte le altre opzioni di ricarica, come la corrente alternata (CA) monofase o trifase a 11 kW, attraverso la wallbox o il cavo per la presa domestica. Per rendere ancora più rilassante la guida, “OpelConnect”, l’app “myOpel” e “Free2Move”, il marchio di mobilità del gruppo, offrono soluzioni specifiche per i veicoli elettrici. Per esempio, con l’app “myOpel” è possibile verificare autonomia e livello di carica e si può programmare l’ora d’inizio della ricarica presso la wallbox domestica. Un altro vantaggio in termini di comfort: è possibile selezionare l’avvio della climatizzazione e del riscaldamento comodamente dal proprio divano, utilizzando l’app “myOpel”. Uno dei servizi Free2Move disponibili a richiesta è la tessera di ricarica “Charge My Car”, che permette di accedere a oltre 220.000 punti di ricarica in Europa attraverso l’app Free2Move.

Il motore elettrico produce 100 kW (136 CV) e i 260 Newton metri di coppia massima sono immediatamente disponibili sin dalla partenza. Opel Corsa-e, per esempio, accelera da 0 a 50 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. E’ possibile scegliere fra tre modalità di guida – Normale, Eco e Sport – per un buon equilibrio o il massimo divertimento, in base alle preferenze. Durante la guida, premendo un tasto si possono monitorare il livello di carica della batteria, il consumo di energia e l’autonomia su un menu specifico visualizzato sullo schermo del sistema di infotainment. La gamma prodotti Opel sarà completamente elettrificata entro il 2024. Dal 2028 in Europa il marchio si concentrerà esclusivamente sui veicoli elettrici a batteria.

(ITALPRESS).