TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha confermato un accordo con la società di costruzioni Jos Scholman per l’acquisto di sedici Opel Vivaro-e Hydrogen. Questi veicoli commerciali leggeri a emissioni zero con celle a combustibile a idrogeno stanno espandendo ulteriormente la flotta sostenibile dell’azienda.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ha parlato a nome dell’azienda presso la sede di Stellantis Netherlands ad Amsterdam: “Sono così soddisfatto di questa consegna di 16 Opel Vivaro-e Hydrogen nei Paesi Bassi, confermando ancora una volta la posizione di Stellantis come leader nei veicoli commerciali a idrogeno prodotti in serie. Vorrei ringraziare l’azienda Scholman per aver scelto uno dei nostri marchi per migliorare ulteriormente la loro sostenibilità, mentre stiamo compiendo ulteriori passi nell’esecuzione del nostro piano strategico Stellantis Dare Forward 2030”.

Jos Scholman è pienamente impegnato nell’idrogeno per rendere la propria flotta più sostenibile. Utilizzano già una trentina di veicoli a idrogeno, tra cui vetture, trattori a idrogeno ed escavatori idraulici, e stanno aggiungendo altri trattori ed escavatori quest’anno. Robert Scholman, co-proprietario della società di costruzioni Jos Scholman: “Siamo lieti di aggiungere sedici veicoli commerciali leggeri Opel Vivaro-e Hydrogen alla nostra flotta. Ciò contribuirà notevolmente ai nostri obiettivi di sostenibilità per il trasporto di piccole attrezzature e la distribuzione urbana. Possiamo persino rifornire i veicoli con idrogeno verde che produciamo noi stessi; quindi, i veicoli commerciali a idrogeno Opel sono veramente sostenibili su strada”. Opel Vivaro-e Hydrogen a emissioni zero si basa sul Opel Vivaro-e elettrico a batteria, ha un’autonomia di 400 km (WLTP) e impiega circa cinque minuti per fare rifornimento.

