ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 è un anniversario straordinario per Opel: il marchio tedesco produce automobili da 125 anni. Dal 1899, la casa automobilistica ha reso la mobilità accessibile a milioni di persone e allo stesso tempo ha continuamente entusiasmato il pubblico con modelli innovativi. Oggi, l’emblema Blitz rappresenta l’elettrificazione e il lato emotivo ed elettrizzante del marchio. Il design è il principale responsabile del modo in cui un’auto può deliziare al primo sguardo. E qui Opel ha gettato le basi pionieristiche esattamente 60 anni fa: nel 1964 è stato aperto l’Opel Design Studio di Rùsselsheim, il primo centro di design automobilistico del suo genere in Europa. Da allora, non è stata solo responsabile della filosofia di design in continua evoluzione dei modelli di produzione Opel. I designer hanno anche creato concept car rivoluzionarie che offrono uno sguardo al futuro del marchio: dalla leggendaria Opel Experimental GT del 1965 al più recente studio del marchio, la Opel Experimental, che ha avuto la sua sensazionale anteprima mondiale lo scorso anno. E così, sabato 8 giugno 2024, Opel ha festeggiato due anniversari con clienti, dipendenti e altri ospiti di alto livello: 125 anni di produzione automobilistica in Opel e 60 anni di Opel Design Center.

“I nostri modelli di produzione deliziano i nostri clienti con il loro design audace e puro. Dalla Opel Experimental GT, Opel ha svelato concept iconici che hanno mostrato il nostro futuro automobilistico, con l’Opel Design Center come casa di questa creatività. Da sessant’anni i nostri designer danno vita ai sogni automobilistici e li rendono reali per un vasto pubblico”, ha dichiarato Mark Adams, Vice President Design di Opel/Vauxhall.

foto: ufficio stampa Stellantis

