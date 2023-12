Opel Astra Sports Tourer, piacere di guida a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Opel Astra Sports Tourer è ora completamente elettrica e offre un piacere di guida a zero emissioni anche per i viaggi più lunghi e un'autonomia di 413 chilometri. Le dotazioni di serie sono molto ricche, così come i sistemi di aiuto alla guida. Come optional è disponibile il sistema Intelli-Drive 2.0 con assistente semiautomatico al cambio di corsia e adattamento intelligente della velocità. Il comfort per il conducente è migliorato dal sedile ergonomico Active Sport, opzionale e certificato AGR, di serie con l'allestimento GS. Due i display da 10 pollici, che insieme al sistema di infotainment multimediale garantiscono il meglio in termini di connettività e intrattenimento. Il motore della nuova Astra Sports Tourer Electric eroga 156 CV e una potente coppia massima di 270 Newton metri – disponibile fin dal primo tocco d'acceleratore. La velocità massima è di 170 km/h. Tre le modalità di guida Eco, Normal e Sport. L’Astra Sports Tourer Electric può essere caricata fino all’80% in circa 30 minuti. tvi/gtr