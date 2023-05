ROMA (ITALPRESS) – Opel sta diventando un marchio puramente elettrico e sarà presente a Roma, presso il laghetto dell’EUR, nei giorni dal 5 al 7 maggio, dove esporrà Opel Mokka Electric, il suo SUV che ha segnato un evidente cambio di passo, in rappresentanza della gamma elettrificata del costruttore tedesco. Gli Electric Days, saranno anche l’occasione per raccontare la strategia del Marchio del fulmine per l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica. Entro il 2028, la Casa automobilistica di Rùsselsheim convertirà tutti i prodotti della sua gamma in modelli al 100% elettrici. Già oggi Opel offre una selezione completa di modelli elettrificati. Al momento, i clienti possono scegliere tra dodici versioni elettrificate, dalla piccola Opel Rocks-e al grande van Opel Movano-e. A breve il marchio del fulmine commercializzerà la versione a zero emissioni della sua bestseller Opel Astra. Un altro modello elettrico a batteria sarà introdotto durante questo decennio con la nuova generazione della Opel Manta. Anche i successori di Opel Crossland e Opel Insignia saranno a trazione solo elettrica e quindi privi di emissioni.

“Opel sta seguendo un percorso coerente per arrivare alla completa elettrificazione e procede a tempo di record. Stiamo dunque contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2. E non ci fermeremo alla elettrificazione della nostra gamma: insieme ai nostri partner, produrremo autonomamente batterie ad alte prestazioni a Kaiserslautern già a partire dal 2025. Inoltre, presso la nostra sede centrale di Rùsselsheim è in costruzione un nuovo campus a basso consumo di risorse”, ha dichiarato il Direttore del Brand di Opel Italia, Federico Scopelliti, illustrando la strategia del Marchio. L’obiettivo ultimo di Opel è quello di offrire veicoli elettrici che soddisfino al meglio le esigenze dei clienti. Per il futuro, ciò include un’autonomia tra i 500 e gli 800 chilometri e una capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto, la migliore in assoluto.

I clienti Opel hanno già accesso a una gamma completa di modelli elettrificati. Per tutti i veicoli commerciali leggeri di Opel è già disponibile una versione priva di emissioni. I modelli Opel Combo-e, Vivaro-e e Movano-e hanno un sistema di alimentazione a batteria, mentre il Vivaro-e HYDROGEN propone una variante con tecnologia a celle a combustibile. Per quanto riguarda le autovetture, Opel Corsa-e e Mokka-e – premiate con il tanto ambito Volante d’Oro nel 2020 e nel 20211 – sono ormai da tempo diventate dei bestseller. Il nuovo Opel Grandland e la nuova generazione di Opel Astra sono entrambi disponibili con motorizzazione ibrida plug-in. La Opel Astra-e a batteria, in versione cinque porte e Sports Tourer, è in procinto di essere commercializzata. In Germania, l’offerta di veicoli elettrici senza emissioni è completata da Opel Rocks-e, un veicolo elettrico da città per i giovani a partire dai 15 anni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).