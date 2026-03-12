Home Video News esteri Onu, Nebenzia “Pronti ad aiutare per uscire da grave situazione Medio Oriente”
NEW YORK (ITALPRESS) - "Aiutare non significa compiacere. Ma siamo pronti ad aiutare a uscire dalla situazione molto grave in cui l'intera regione e gli stessi Stati Uniti si sono messi". Lo ha detto L'ambasciatore russo all'ONU Vasily Nebenzia, dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza dove la risoluzione russa è stata bocciata. xo9/mgg/gsl (Video e intervista di Stefano Vaccara)