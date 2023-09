LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il premier maltese Robert Abela, rivolgendosi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha condannato la continua violazione del diritto internazionale da parte della Russia per gli attacchi militari nel territorio ucraino.

“La neutralità di Malta significa che non tollereremo l’aggressione militare e le azioni unilaterali contro i membri della comunità globale e dell’ordine basato sulle regole”, ha sottolineato Abela.

“In uno spirito di pace”, ha aggiunto, “invitiamo la Russia a ritirare le sue forze dal territorio sovrano dell’Ucraina, ed esortiamo tutte le nazioni qui riunite a unirsi per porre fine alla guerra”.

Sottolineando l’impatto devastante del conflitto ucraino sulla sicurezza alimentare globale, Abela ha anche invitato la Russia a unirsi all’iniziativa del Mar Nero sui cereali per garantire le esportazioni di cereali dall’Ucraina.

Il primo ministro ha riaffermato l’impegno di Malta ad assistere i paesi vicini nell’affrontare le sfide comuni, sottolineando l’importanza della solidarietà all’interno della regione del Mediterraneo.

“Ecco perchè sono orgoglioso che la nostra capitale, La Valletta, ospiterà tra pochi giorni il prossimo vertice dei membri MED 9 dell’UE”, ha detto Abela.

Parlando del peggioramento della situazione politica in Libia, Abela ha sottolineato che questa rappresenta la questione più urgente per il Mediterraneo. “La pace di tutta la nostra regione dipende dal raggiungimento di una soluzione duratura. Malta aspira a testimoniare una Libia pacifica, stabile e prospera attraverso un processo politico guidato dalla Libia”, ha affermato.

Riguardo al progresso tecnologico, Abela ha affermato che se i leader prendono le decisioni giuste, l’impatto dell’intelligenza artificiale può essere positivo. Ha sottolineato “l’approccio proattivo” di Malta a questo proposito, citando sei progetti pilota in settori che vanno dall’assistenza sanitaria alla gestione del traffico come esempi di come l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare i servizi pubblici e migliorare la vita dei cittadini.

Il primo ministro Abela ha avuto anche un incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che si è congratulato con Malta per il suo ruolo nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per il suo periodo di presidenza. Abela e Guterres hanno parlato della situazione in Libia, e il premier maltese ha sollevato anche la necessità di aiutare il Paese nordafricano dopo il recente disastro della tempesta Daniel.

– Foto Department of Information Malta –

