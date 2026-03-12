Onu, Danon “L’Iran deve essere isolato”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Penso che tutti dovremmo accogliere con favore la risoluzione proveniente dai paesi del Golfo. Era ora che l’Iran venisse condannato e isolato". Lo ha detto Danny Danon, ambasciatore israeliano all'Onu prima del voto sulla risoluzione del Bahrein poi approvata con 13 voti e due astensioni (Russia e Cina), al Consiglio di Sicurezza. xo9/mgg/gtr (Video e intervista di Stefano Vaccara)