MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo portale Michelin integra al suo interno i siti dedicati al mondo B2B: autocarro e furgoni, agricoltura, movimento terra e si rivolge a utenti professionali, dealer e, genericamente, a tutti i professionisti del settore.

Il rinnovamento non riguarda solo la grafica; difatti il sito, oltre ad essere completamente riprogettato e ridisegnato in tutte le sue componenti grafiche e tecnologiche, è stato pensato per dare ai visitatori un impatto chiaro, moderno e immediato dell’offerta Michelin. L’obiettivo è creare un’esperienza unica, fornendo nel modo più ampio ed esaustivo possibile informazioni e servizi utili ai professionisti che navigano nel sito, attraverso una consultazione più efficace, facile e completa, sfruttando, fra l’altro, un unico motore di ricerca. La facilità di consultazione passa attraverso l’ottimizzazione del sito per qualsiasi device: Pc, smartphone e tablet. Le novità sono evidenti già in homepage. La struttura dalla home, divisa in macro-sezioni, offre agli utenti una panoramica su tutte le aree di informazione chiave: in linea con la nostra filosofia, mettiamo al centro i nostri clienti ed il loro business, fornendo le soluzioni e i prodotti più adeguati alle loro necessita.

