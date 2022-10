Oncologia, due nuove indicazioni per cemiplimab

L’Aifa ha pubblicato la determina di rimborsabilità per cemiplimab, l’anticorpo monoclonale sviluppato da Sanofi e Regeneron, per due nuove indicazioni. La prima è il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico, la seconda come trattamento in ionoterapia negli adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico. col/sat/gtr