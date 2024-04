MILANO (ITALPRESS) – E’ on air la nuova campagna di comunicazione “Pronti per Parigi 2024” di Allianz, Partner Assicurativo Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico fino al 2028. Il nuovo spot, che parte in Italia in concomitanza con la campagna internazionale del Gruppo Allianz volta a promuovere la partnership olimpica e paralimpica globale, è stato pensato e realizzato per l’Italia con tre campioni azzurri, scelti tra i sette Ambassador di Allianz annunciati lo scorso novembre, atleti del Gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, di cui la Compagnia italiana è Top Partner dal 2022. I protagonisti sono Thomas Ceccon, Antonio Fantin e Sofia Raffaeli. Lo storytelling dello spot si svolge con toni emozionali intorno alla preparazione tecnico-sportiva e personale di Thomas, Antonio e Sofia, nel loro percorso di avvicinamento al massimo traguardo sportivo: i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Vengono raccontati momenti della vita quotidiana dei tre campioni, alternati a momenti della preparazione, a voler mettere in evidenza quanto coraggio e determinazione siano necessari per perseguire il sogno di una medaglia olimpica o paralimpica.

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha voluto sottolineare: “La nostra nuova campagna “Pronti per Parigi 2024″ invita tutti gli italiani, con uno stile caldo ed emozionale a vivere insieme ad Allianz il grande sogno dei nostri Ambassador, straordinari campioni delle Fiamme Oro, e a riflettere sia sui valori fondamentali dello sport che ci accomunano, sia sul messaggio universale dei Giochi. Siamo orgogliosi di affiancare questi giovani campioni, che sono già modelli di ispirazione per tanti fan e tanti atleti di ogni età, background e abilità. Sosteniamo, insieme a tutti gli italiani e gli appassionati nel mondo, le loro ambizioni e i loro sogni per Parigi 2024”.

La campagna è on air in Tv sulle principali emittenti televisive nazionali e satellitari presidiando i principali programmi di news, intrattenimento e gli eventi sportivi. La pianificazione, curata da Mindshare, prevede sei settimane articolate in tre flight: sarà on air in aprile, maggio e giugno. La campagna prevede anche una significativa presenza sulle piattaforme digitali e social e la pianificazione consentirà di raggiungere oltre 40 milioni di italiani. Tre i formati dello spot: 30″ e 20″ per la tv e 15″ per l’online.

La casa di produzione è BWGTBLD GmbH e la colonna sonora dello spot è una rivisitazione dell’Inno alla Gioia dalla Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven, che è anche l’inno ufficiale dell’Unione Europea, adattamento prodotto dalla società Tro DUS e diretto da Alexis Papadimitriou. Il Gruppo Allianz ha dato avvio alla partnership globale con i Movimenti Internazionali Olimpico e Paralimpico nel 2021 con un accordo di otto anni fino al 2028, rafforzando la partnership già in essere dal 2006 con il Movimento Paralimpico Internazionale. In questo quadro internazionale, in Italia Allianz ha sviluppato importanti partnership con il Coni e con il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a fianco dell’Italia Team. Dal 2020 ospita nella propria sede, la Torre Allianz a Milano, la Fondazione Milano-Cortina 2026, Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026. Dal 2022, come già ricordato, è Top Partner del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, con cui nel 2023 ha preso vita il progetto “Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo”.

Sette straordinari atleti e paratleti, già bandiere dello sport azzurro, sono stati scelti per creare un team virtuale Allianz che parteciperà ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La nuova partnership con Allianz vedrà inoltre la realizzazione di un vero e proprio piano editoriale e di comunicazione: interviste e registrazioni nei luoghi di allenamento, e non solo, che saranno raccontati in una docuserie dal titolo “Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo”, trasmessa dalla Rai.

