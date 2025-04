Omicidio di Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi

MILANO (ITALPRESS) – Concessa la semilibertà ad Aberto Stasi, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Potrà uscire dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera alla casa di reclusione di Bollate.

La Procura generale di Milano aveva chiesto il rigetto dell’istanza di semilibertà, a causa della mancata richiesta di autorizzazione al magistrato di Sorveglianza per un’intervista a ‘Le Iene’.

(ITALPRESS).