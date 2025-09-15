Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

PALERMO (ITALPRESS) - Un uomo è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in via Oberdan, a Palermo, quasi ad angolo con piazza Principe di Camporeale, all'esterno di una farmacia. Dalle prime informazioni sarebbe stato colpito alla schiena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La zona è stata transennata, diverse le auto della polizia e il traffico interdetto per consentire i rilievi della scientifica che si trova sul posto. col3/mgg/gsl