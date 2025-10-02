Oltre 28 milioni alle Regioni per un turismo sostenibile e competitivo

ROMA (ITALPRESS) – Nuove risorse per il settore del turismo grazie all’accordo sul riparto delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), parte capitale 2025, approvato in Conferenza Stato Regioni. Il provvedimento, si legge in una nota, assegna al settore “un totale di 28 milioni e 400 mila euro destinati a finanziare investimenti in infrastrutture, promuovere accessibilità e sostenibilità e migliorare la qualità e la competitività dell’offerta turistica italiana”.

