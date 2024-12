BOLOGNA (ITALPRESS) – Oltre 11,2 milioni di euro per interventi nelle aziende agrituristiche con l’obiettivo di rinnovare, ampliare, creare nuove strutture per l’accoglienza e varie attività. La Giunta regionale ha approvato la graduatoria delle domande di sostegno relative a investimenti nelle aziende agrituristiche per diversificare la loro attività così come definito dal bando del 15 gennaio 2024. L’intervento, destinato agli imprenditori agricoli, si propone di incentivare gli investimenti di diversificazione favorendo la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e l’attrattività delle zone rurali, anche con il fine di evitarne lo spopolamento e per contribuire all’incremento del reddito delle famiglie attraverso la creazione e lo sviluppo di attività agrituristiche. I finanziamenti messi a disposizione dal bando, 9,2 milioni di euro, uniti a economie che si sono generate da bandi relativi ad altre azioni, permettendo così il finanziamento di 66 attività agrituristiche, con un importo totale concedibile pari a oltre 11.228.000 euro. Con lo scorrimento della graduatoria delle imprese, si risponderà nelle prossime settimane a tutte le domande ammissibili.

“Con queste risorse regionali sosteniamo un settore, quello agrituristico- ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura e Agroalimentare, Alessio Mammi-, che si conferma in crescita e caratterizzato da un’ottima propensione agli investimenti. Le persone sono sempre più interessate all’esperienza dell’agriturismo, e le aziende potranno così avviare nuove attività o adeguare e ampliare le strutture. Scorreremo presto la graduatoria, finanziando tutte le domande ammissibili per permettere alle imprese di realizzare tutti i progetti ammessi”. Varie le spese ammesse dagli interventi finanziati, tra cui il recupero, la ristrutturazione e ampliamento di fabbricati esistenti, la realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio, interventi su strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita), allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l’attività agrituristica.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).