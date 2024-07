MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Olanda cercherà di fare l’Olanda ma senza presunzione perchè sottovalutare la Romania sarebbe l’errore peggiore. Alla vigilia dell’ottavo di finale di Monaco di Baviera, Ronald Koeman si aspetta dei passi avanti rispetto a quanto visto nella fase a gironi, in particolare nella gara persa con l’Austria che ha fatto scivolare gli orange al terzo posto. “Siamo una nazione orgogliosa, ci piace vincere e giocare un bel calcio. Sappiamo che non sempre ci si riesce e sicuramente prenderemo sul serio la Romania. Sappiamo cosa aspettarci e cosa dobbiamo migliorare rispetto all’ultima partita. Dobbiamo avere più stabilità e questo si ottiene non concedendo spazi e facendo un pressing migliore. E’ quello su cui ci stiamo concentrando: contro l’Austria siamo stati superficiali, loro così hanno preso fiducia e a noi è successo l’opposto”. Koeman non vuole caricare di troppe responsabilità Xavi Simons ma ammette che “è un grande talento e i grandi talenti possono giocare ovunque. Lo ha dimostrato in nazionale e lo ha dimostrato nell’ultima stagione al Lipsia”. Infine, sulla Romania, chiosa: “Ci aspettiamo che siano molto aggressivi. Sono fisicamente forti in difesa e pericolosi sui calci piazzati”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

