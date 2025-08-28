Ok al progetto di fattibilità per l’ampliamento dello Skate Park di via Trieste

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta congiunta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto e dell’assessore allo Sport Andrea Tomaello, ha approvato la delibera relativa al completamento e recupero dell‘area degradata di via Trieste (skate park). L’intervento prevede la realizzazione del secondo stralcio del progetto architettonico che completa e valorizza l’area sportiva avviata con il primo intervento, portando la superficie complessiva dello skate park a 1.080 m².

L’ampliamento sarà in continuità con la struttura esistente, sia dal punto di vista funzionale che formale, per offrire uno spazio ancora più articolato e fruibile agli appassionati di skate boarding. Il progetto comprende anche: la demolizione degli edifici fatiscenti sul fronte di via Trieste e l’estensione del marciapiede lungo il margine del parco, con connessione diretta a quello esistente su via Trieste, per migliorare l’accessibilità pedonale; la realizzazione di un nuovo parcheggio da 34 posti auto a servizio dell’area sportiva; l’inserimento di ampie aree verdi alberate, disposte a fasce, per la qualificazione paesaggistica e il miglioramento del microclima urbano; la costruzione di un corpo servizi con bagni e un ufficio per la gestione amministrativa dell’area.

“Con questo intervento che prevede un investimento di 1.500.000 euro – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – continuiamo il percorso di rigenerazione e valorizzazione di un’area che in pochi anni ha cambiato volto. L’ampliamento dello skate park, unito a nuove infrastrutture e servizi, non solo migliorerà l’offerta sportiva, ma contribuirà a riqualificare ulteriormente il quartiere, rendendolo più accessibile, verde e vivibile”.

“Lo skate park di via Trieste – aggiunge l‘assessore allo Sport Andrea Tomaello – è un punto di riferimento per tanti giovani e sportivi. Con questo ampliamento potremo ospitare un numero ancora maggiore di praticanti, eventi e attività di avvicinamento allo skate boarding, valorizzando una disciplina in crescita e offrendo uno spazio sicuro e moderno dove incontrarsi, allenarsi e fare comunità”.

