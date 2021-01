NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Los Angeles avanti tutta. Quinto successo stagionale in sette gare per entrambe le franchigie della città californiana. Il solito duo James-Davis (22 punti, 13 rimbalzi e 8 assist per il Prescelto, 17+9 per il secondo) trascina i Lakers al successo per 108-94 su Memphis, con un contributo importante anche da parte di Harrell (16 punti e 9 rimbalzi) mentre Paul George firma 39 punti nel 112-107 su Phoenix (25 punti per Booker e 24 per Ayton), agganciata in testa alla Western Conference proprio dalle due squadre di Los Angeles. La miglior prestazione in carriera di Stephen Curry (62 punti) permette a Golden State, dove è ancora in attesa dell’esordio Nico Mannion, di battere Portland 137-122 mentre fatica a ingranare Dallas, che si arrende 118-108 contro i Bulls. A incidere sul risultato l’assenza dell’infortunato Doncic nelle fila dei Mavericks e la giornata di grazia di Zach LaVine (39 punti) sommata a un Coby White che sigla 21 dei suoi 23 punti nel secondo tempo, con Chicago alla terza vittoria in quattro partite. Bogdanovic (28 punti) e Mitchell (22 punti) sono decisivi nel 130-119 con cui Utah supera San Antonio, Denver ha la meglio su Minnesota (124-109) col miglior Jamal Murray della stagione (36 punti) e un Nikola Jokic da tripla doppia (19 punti, 12 rimbalzi e 12 assist). A Est è la giocata di Tatum (24 punti e 12 assist) a 2″9 dalla sirena a regalare la vittoria a Boston su Detroit (122-120) ma per i Celtics c’è da sottolineare anche la prova di Jaylen Brown (31 punti, compresa la tripla del sorpasso quando mancavano 34 secondi alla fine). Irving chiude con 30 punti e 10 assist, Durant con 28 punti, 11 rimbalzi e 7 assist ma nei sei secondi finali i due All Star sbagliano i tiri decisivi e Brooklyn cede per 123-122 contro Washington. Sulla prova di KD pesano anche sei delle 20 palle perse dei Nets che hanno portato a 23 punti dei Wizards, dove spiccano Beal (27 punti, 10 rimbalzi e l’assist per la schiacciata decisiva di Bryant) e Westbrook (24 punti e 10 assist).

(ITALPRESS).