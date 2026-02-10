Ok alle raccomandazioni sull’emergenza casa in Europa, Fiaip “Un passaggio importante nella direzione giusta”

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione speciale sulla crisi abitativa (HOUS) del Parlamento Europeo, ha adottato ieri il rapporto finale con le raccomandazioni concrete per affrontare l’emergenza casa in Europa. Il documento riconosce la crisi abitativa come una delle principali emergenze sociali europee e indica azioni per rafforzare l’edilizia sociale, alloggi accessibili, investimenti, rigenerazione urbana, riequilibrare il rapporto tra abitare e uso turistico degli immobili. Non si tratta di norme vincolanti né di una risoluzione plenaria, ma di un segnale politico che colloca stabilmente il tema dell’abitare nell’agenda europea. Per Fabrizio Segalerba, presidente della Fiaip, “è un passaggio importante che va nella direzione giusta. Ora serve trasformare questi indirizzi in politiche concrete a livello nazionale e territoriale. L’accesso alla casa è una questione sociale, economica e di coesione che richiede responsabilità condivise e soluzioni strutturali”.

– foto di repertorio ufficio stampa Fiaip –

