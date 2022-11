Occhiuto “Sì al Ponte sullo Stretto e alle infrastrutture”

"Il ponte sullo stretto è una infrastruttura strategica ma c'è il tema più complessivo delle infrastrutture del Mezzogiorno su cui faremo un gruppo di lavoro per ragionare insieme su come dotare il Sud delle infrastrutture strategiche di cui ha necessità, come l'Alta Velocità". xc3/pc/gsl