Occhiuto “Con i droni scoperti in Calabria 32 piromani, si va avanti”

CATANZARO (ITALPRESS) - "In Calabria con i nostri droni in due settimane abbiamo beccato 32 piromani". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook. Il governatore ha mostrato due esempi "della Calabria peggiore che per fortuna è una minoranza perché la regione in gran parte ha rispetto dell'ambiente. Non mi arrendo, vado avanti: beccheremo altri piromani", ha sottolineato Occhiuto. col4/gtr (Fonte video: Profilo Facebook Roberto Occhiuto)