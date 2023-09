ROMA (ITALPRESS) – Torna l’appuntamento con “La grande staffetta – Obiettivo Tricolore” che quest’anno si tinge dei colori dell’Olimpiade partendo da Cortina d’Ampezzo e arrivando a Parigi. Due mete non certo casuali visto che saranno le due città che ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali nel 2026 e quelli estive che si terranno nel 2024. Un’edizione che segue l’intuizione di Alex Zanardi, il grande ideatore della manifestazione che si svolgerà dal 9 settembre all’1 ottobre e che, per la sua quarta edizione, vedrà gli atleti impegnati in 22 tappe e oltre 1.600 chilometri. “Lo sport rappresenta un veicolo di integrazione e sono felice di supportare questa iniziativa”, ha detto la senatrice Giusy Versace, vicepresidente Commissione Cultura, istruzione, ricerca scientifica, spettacolo e sport in apertura della conferenza stampa di presentazione della staffetta presso la sala “Caduti di Nassirya”, in Senato. “Cerchiamo di creare una progettualità attraverso lo sport che punta a migliorare la qualità della vità; superare i confini anche culturali è una sfida che viviamo anche nelle nostre infrastrutture che a volte sono la prima barriera che impedisce di svolgere l’attività sportiva. L’obiettivo è il superamento di questi limiti” ha invece sottolineato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. Tra i presenti, poi, anche Giovanni Malagò, presidente del Coni che, collegatosi da Milano, ha sottolineato come questo sia “un progetto che è uno spot per l’Italia”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente del Cip, Luca Pancalli, secondo il quale l’obiettivo deve essere quello di “avvicinare più ragazzi disabili possibili al mondo dello sport dimostrando come questo sia in grado di abbattere le barriere”. Quella che partirà il prossimo 9 settembre sarà un’edizione che presenterà tante novità, a partire dall’arrivo in Francia e finendo con l’aggiunta della paracanoa. Tra gli staffettisti, poi, spiccano i nomi di Cristina Nuti, la prima italiana con la sclerosi multipla a completare un Ironman, i campioni europei di handbike 2023 Ana Vitelaru, Giulia Ruffato e Davide Cortini, i campioni europei di paratriathlon 2023, Pierluigi Maggio e Ivan Territo e tanti altri. Una staffetta che andrà oltre visto che Obiettivo Tricolore quest’anno entrerà nelle scuole primarie di primo e secondo grado nelle città di Mantova e Verrès, mentre a Padova e Lecco saranno avvicinati al progetto gli studenti universitari di Scienze Motorie di Padova e del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco.

