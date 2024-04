ROMA (ITALPRESS) – Sono 969 gli scatti candidati alla 15a edizione di “Obiettivo Terra”, il concorso fotografico nazionale promosso ogni anno da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Madre Terra (22 aprile). Istantanee che restituiscono le meraviglie dei contesti naturali e della ricca biodiversità ambientale, terrestre e marina, del Belpaese. Altrettanto identitarie sono le componenti geologiche dei paesaggi, oltre a quelle storiche, sociali, agricole e agroalimentari espressione di territori e comunità locali, unite alle peculiarità dei borghi ricchi di tradizioni. Un mosaico che riflette la bellezza italiana e stimola le forme virtuose di ecoturismo e di turismo responsabile ed esperienziale.

I numeri. Per selezionare le finaliste della 15a edizione del contest, ampiamente rappresentative dei patrimoni custoditi dalle Aree protette d’Italia, il Comitato promotore ha esaminato 969 foto, di cui oltre la metà (61%) pervenute da fotoamatori compresi nella fascia di età tra 35 e 64 anni, mentre circa il 30% candidate da under 35.

Di queste, ben 934 (96%) sono risultate conformi al regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 35 pari al 4%). Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare al contest una sola foto a colori di cui: Parchi nazionali (298 foto, pari al 32% delle foto ammesse), Parchi regionali (411 foto, pari al 44%), Aree marine protette (57 foto, pari al 6%), Riserve statali (37 foto, pari al 4%) e Riserve regionali (131 foto, pari al 14%).

La Cerimonia di premiazione del concorso si terrà a Roma il 22 aprile, in occasione della 55a Giornata Mondiale della Madre Terra, presso Palazzo Valentini sede della Città metropolitana di Roma Capitale. “Obiettivo Terra” 2024 è promosso con la main partnership di Haiki+, subholding di Innovatec S.p.A., quotata all’Euronext Growth Milan, e con la digital partnership di Bluarancio.

Primo premio “Mother Earth Day”. Allo scatto che risulterà vincitore di “Obiettivo Terra” 2024, oltre al premio di 1.000 euro, sarà donata una targa ricordo dai soggetti promotori e dedicata la copertina del volume “Obiettivo Terra 2024: l’Italia amata dagli italiani”.

Gli autori delle foto finaliste a “Obiettivo Terra” 2024 e l’Area protetta ritratta:

Antonio Aleo: Parco naturale delle Serre (Calabria)

Luciano Battaglia: Parco nazionale dei Monti Sibillini (Umbria, Marche)

Roberto Bellini: Parco delle Orobie Valtellinesi (Lombardia)

Gianmarco Caiola: Parco dell’Etna (Sicilia)

Felice Cardillo: Parco nazionale Gran Paradiso (Piemonte, Valle d’Aosta)

Fabio Cattaneo: Parco nazionale e Area marina protetta delle Cinque Terre (Liguria)

Andrea Cavedon: Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (Veneto)

Jacopo Chiarva: Parco nazionale del Gennargentu (Sardegna)

Luna Ferrari: Parco nazionale della Majella (Abruzzo)

Hannah Ghiatis: Riserva naturale di Punta Aderci (Abruzzo)

Gianluca Gianferrari: Parco dell’Etna (Sicilia)

John Gubertini: Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina (Trentino-Alto Adige/Sùdtirol)

Mario Lopez (Mario Zarrone): Parco regionale delle Alpi Apuane (Toscana)

Mauro Sanna: Parco regionale di Porto Conte e Area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana (Sardegna)

Fabio Savini: Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna (Emilia-Romagna, Toscana)

Chiara Scrigner: Riserva naturale delle Falesie di Duino (Friuli-Venezia Giulia)

Petra Trivilino: Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise (Abruzzo, Lazio, Molise)

Mauro Tronto: Parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero (Piemonte)

Brigida Viggiano: Riserva naturale orientata del Bosco Pantano di Policoro (Basilicata)

Saranno decretate dai partners di ciascuna menzione, le seguenti Menzioni:

Alberi e foreste (in collaborazione con il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri); Animali (in collaborazione con Federparchi); Area costiera (in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Fiumi e laghi (in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa e Kayak); Paesaggio agricolo (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale – APS); Turismo sostenibile (in collaborazione con il Touring Club Italiano).

Analogamente si procederà per le Menzioni speciali:

Borghi (Premio alla più bella foto di un borgo situato all’interno di un’Area protetta italiana, in collaborazione con “I Borghi più belli d’Italia”); Obiettivo mare (Premio alla migliore foto subacquea scattata in un’area marina protetta italiana, in collaborazione con Marevivo); Stories (Premio alla più bella foto verticale di un’Area protetta italiana, in collaborazione con InflueXpert), novità di quest’edizione; Parchi dall’alto (Premio alla più bella foto di un’Area protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Haiki+).

Sarà conferito l’immancabile Premio “Parco Inclusivo” 2024, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, all’Area protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.

Saranno inoltre conferiti due premi extra-concorso:

Premio “Pixcube_it” all’autore della fotografia seconda classificata a “Obiettivo Terra” 2024: un buono voucher speciale messo in palio dal network Pixcube.it per un viaggio-workshop-reportage a scelta tra i molti e prossimi eventi che si terranno nei parchi naturali d’Italia.

Weekend per due persone presso l’Agriturismo “Il Podere di Assisi” (PG), offerto da Terranostra Umbria, all’autore dello scatto vincitore della Menzione “Paesaggio Agricolo” (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica). L’agriturismo fa parte della rete di Campagna Amica: mercati a Km0, delle aziende agricole, degli agriturismi e delle fattorie che sostengono l’agricoltura sostenibile e il cibo di qualità.

La Giuria di esperti 2024 è composta dai presidenti dei soggetti promotori: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde) e Claudio Cerreti (Presidente della Società Geografica Italiana) e da: Giuseppe Bonanno (Direttore di FSC Italia), Luigi Cantamessa (Direttore Generale della Fondazione F.S. Italiane), Elena dell’Agnese (Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani), Rosalba Giugni (Presidente Marevivo), Alessandro Magrini (Presidente dell’Associazione fotografi naturalisti italiani), Oliviero Montanaro (Direttore Generale per il Patrimonio naturalistico e mare, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Letizia Palmisano (Giornalista, scrittrice ed eco-blogger), Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF Italia), Dina Ravera (Presidente di Destination Italia), Luca Santini (Presidente di Federparchi e del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna), Edoardo Sassi (Giornalista del Corriere della Sera), Pierluigi Sassi (Presidente di Earth Day Italia).

Infine, grazie alla rinnovata partnership con Pianeta Foresty, anche quest’anno i partecipanti alla cerimonia avranno l’occasione di contribuire al rimboschimento di alcune aree italiane attraverso i kit Foresty.

Tra i media partner del concorso fotografico l’agenzia Italpress e TeleAmbiente.

(ITALPRESS).