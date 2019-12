NUOVO CALIFORNIA 6.1 PARTE CON SLANCIO

Volkswagen Veicoli Commerciali rilancia sul mercato il modello di successo California dopo un importante aggiornamento. Con nuove tecnologie, un nuovo frontale, nuove dotazioni dell’allestimento e un nuovo nome: California 6.1. Novità a bordo: un touchscreen nella consolle sul padiglione per il comando delle funzioni camper, la plancia di nuova concezione con strumentazione digitale a richiesta, un collegamento online permanente dei sistemi di infotainment e una gamma più ricca di sistemi di assistenza. Sono disponibili tre modelli di accesso: Beach, Coast (non per il mercato italiano) e Ocean. Tutti e tre sono inoltre offerti nella versione personalizzata Edition. Nella variante Beach, importanti novità sono la mini cucina a scomparsa e le porte scorrevole su entrambi i lati del veicolo. Le versioni Coast(non per il mercato italiano) e Ocean sono invece dotate come sempre di un blocco cucina compatto, che ha subito un aggiornamento ed è stato ottimizzato.

(ITALPRESS).