VENEZIA (ITALPRESS) – E’ operativo da questa mattina il nuovo Punto di facilitazione digitale all’Ufficio Anagrafe di Ca’ Farsetti, a Venezia. Si aggiunge agli altri sei presenti sul territorio comunale, nell’ambito del progetto promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio regionale e nata per potenziare le competenze e l’inclusione digitale della cittadinanza entro il 2026.

Sono una quindicina i “facilitatori digitali”, operatori selezionati tra le associazioni del terzo settore, che quotidianamente assistono e formano gli utenti all’utilizzo degli strumenti digitali messi a disposizione dal Comune di Venezia per completare diverse pratiche. E’ possibile procedere con l’attivazione della carta di identità elettronica, autocertificazioni, certificati online, mutazioni di residenza, o semplicemente usare il portale Dime per la Card Popolazione Temporanea o per scaricare certificati di stato civile, attivare una casella Pec e fare la registrazione di domicilio digitale.

In questo quadro la Regione Veneto lo scorso anno ha pubblicato un avviso rivolto ai Comuni per la manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” relativo alla Misura 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il contributo dell’Unione Europea – NextGenerationEU: il Comune di Venezia ha realizzato l’obiettivo con la collaborazione dell’Acli provinciale e dell’impresa sociale “Prossimi Ets”.

All’inaugurazione del nuovo punto di facilitazione digitale è intervenuta l’assessore ai Servizi al Cittadino che ha sottolineato la rilevanza del progetto: da una parte riduce la distanza tra l’ente e il cittadino, accompagnando quest’ultimo in un percorso di formazione digitale; dall’altra si inserisce nel processo di semplificazione, velocità ed efficienza dei servizi a disposizione degli utenti.

L’assessore ha inoltre annunciato la prossima apertura di un nuovo punto di facilitazione digitale a Chirignago, che andrà ad aggiungersi a quelli già operativi sul territorio comunale nelle seguenti sedi: Ufficio Anagrafe di Mestre, in via Palazzo 8; Ufficio Anagrafe di Marghera, in Piazza del Municipio 1; Ufficio Relazioni con il Pubblico di Mestre, in via Spalti 28; Ufficio Anagrafe di Favaro Veneto, in Piazza Pastrello 1; Ufficio Anagrafe di Zelarino, in piazzale Diomiro Munaretto 1. E’ inoltre già operativo uno sportello nella sede Acli di Marghera, in via Ulloa.

Le persone interessate potranno chiamare il Contact center unico Dime 041041 per fissare gratuitamente un appuntamento in una delle sedi. Saranno inoltre disponibili anche dei mediatori culturali nel caso di difficoltà linguistiche: nella sede dell’Ufficio Anagrafe di Marghera per i cittadini di lingua bengalese e nella sede dell’Anagrafe di Mestre per la lingua inglese e bengalese. Ulteriori informazioni si possono consultare sulla pagina web dedicata: www.comune.venezia.it/it/content/ponti-digitali.

