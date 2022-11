RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel presenta il prossimo modello sportivo del nuovo marchio elettrico: Opel Grandland GSe.

I SUV sportivi uniscono alte velocità, versatilità e stile. Offrono caratteristiche dinamiche, trazione integrale ed esercitano un forte fascino. Al momento si trovano in prevalenza nel segmento premium ma con il nuovo Opel Grandland GSe, che sarà presto prodotto nello stabilimento tedesco di Eisenach, un SUV ad alte prestazioni arriva anche nel popolare segmento C. “Il nuovo Opel Grandland GSe è eccezionalmente dinamico, potente ed elegante. Siamo certi che attirerà i clienti che vogliono un SUV elettrico dalla guida sportiva”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO Opel.

Il nuovo Opel Grandland GSe unisce un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici – uno per ogni asse – per un’elevata potenza di sistema che arriva fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP1: 1,3 l/100 km; emissioni di CO2 pari a 31-29 g/km. Dati preliminari).

La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo ai vertici del segmento. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è da vera sportiva: solo 6,1 secondi, e la velocità massima è di ben 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Come nel caso delle Opel Astra GSe, le ragioni del carattere particolarmente sportivo e piacevole di Opel Grandland GSe risiedono nella taratura specifica di sospensioni e sterzo. Oltre ai montanti McPherson all’anteriore e alla sospensione multi-link al posteriore, il SUV più sportivo di Opel monta ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che permette di avere diverse caratteristiche di ammortamento per maneggevolezza e comfort. Il risultato è un Opel Grandland GSe che risponde immediatamente e prevedibilmente a qualsiasi comando, conservando la tipica stabilità Opel in frenata, nelle curve e in autostrada.

Il design “bold and pure” della carrozzeria di Opel Grandland con l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, viene ulteriormente evidenziato dagli stilemi tipici del marchio GSe: i cerchi in lega da 19 pollici ispirati alla pluripremiata Opel Manta GSe concept; l’originale diffusore posteriore; l’emblema GSe sul portellone. Chi si vuole distinguere ulteriormente può ordinare Opel Grandland GSe con il cofano nero, disponibile in opzione. Nell’abitacolo, i sedili anteriori sportivi con rivestimento di Alcantara e certificazione AGR sono l’ennesima dimostrazione dell’eccellenza di Opel nell’ingegneria dei sedili. Permettono a pilota e copilota di Opel Grandland GSe di godersi una guida sportiva mentre le loro colonne vertebrali sfruttano tutto il comfort e il sostegno di questi sedili eccezionalmente ergonomici.

foto: ufficio stampa Stellantis

