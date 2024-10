RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Tra pochi giorni, o meglio notti, creature spettrali torneranno a vagare per le strade alla ricerca di prelibatezze di ogni tipo. D’ora in poi, tuttavia, i loro sforzi per passare inosservate prima di giocare un potenziale scherzo saranno vani, grazie al nuovo Opel Grandland. Con i suoi nuovi fari a matrice Intelli-Lux HD, l’ultima generazione della tecnologia LED Intelli-Lux antiabbagliamento, il nuovissimo SUV “made in Germany”, che è disponibile per gli ordini da pochi giorni, crea luce dove prima non c’era altro che oscurità. Ma questa non è l’unica innovazione nel campo dell’illuminazione introdotta da Opel con il nuovo Grandland. E’ anche la prima Opel con Vizor 3D, logo Opel Blitz illuminato e tecnologia “Edge Light”. Questo rende il nuovo Opel Grandland un nuovo arrivato che attira l’attenzione, anche solo per le sue innovative tecnologie di illuminazione. La democratizzazione di varie ed avanzate tecnologie di illuminazione su vari modelli Opel nel tempo è una tradizione di Opel da 125 anni.

Il sistema ultramoderno trasforma la notte in giorno e illumina con precisione il percorso e l’ambiente circostante a favore del guidatore. A seconda della situazione del traffico, la telecamera rileva gli altri utenti della strada che precedono e quelli che arrivano in senso opposto e i fari a matrice Intelli-Lux HD li escludono dal fascio luminoso in modo ancora più rapido e preciso rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice, eliminando l’abbagliamento. Il “tunnel della luce”, cioè l’area lasciata fuori dal fascio di luce, è più stretto di prima, mentre il resto della strada e l’area circostante sono meglio illuminati. In questo modo, il sistema offre una illuminazione ancora maggiore e uniforme senza abbagliare gli altri. Studi scientifici dimostrano i benefici per la sicurezza. Gli oggetti davanti al veicolo possono essere rilevati circa 30-40 metri prima a una velocità di 80 km/h rispetto ai fari alogeni convenzionali. Ciò consente al conducente di reagire al potenziale ostacolo con un anticipo compreso tra uno e due secondi: tempo prezioso per evitare il rischio di una collisione.

