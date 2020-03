Mercedes-Benz Vito è uno specialista certificato per artigiani, commercianti ed addetti al Servizio assistenza: i punti di forza sui quali basa il suo successo sono funzionalità, versatilità ed un equilibrato rapporto qualità-prezzo. La nuova versione, ampiamente aggiornata, ora è ancora più interessante. Gli highlight sono rappresentati da eVito Tourer a zero emissioni locali, caratterizzato da un motore elettrico dall’eccellente erogazione di coppia e da un’autonomia di 421 chilometri, nonché dalla nuova generazione di motori diesel quattro cilindri, potenti ed efficienti, della famiglia di propulsori OM 654. Il restyling è completato da novità nel campo dell’infotainment e dei sistemi di assistenza nonché da valorizzazioni riguardanti il design. Il nuovo Mercedes-Benz Vito può essere ordinato a partire dal 16 marzo 2020. Il prezzo base è di 22.598,10 euro (IVA inclusa) per un Vito Furgone nella versione di equipaggiamento Worker. eVito Tourer seguirà nell’estate 2020.

Tra le novità del restyling 2020, eVito Tourer da 150 kW ha un’autonomia di 421 chilometri di autonomia. Nuova generazione di motori OM 654, incluso propulsore top da 176 kW nel caso di immatricolazione come autovettura; sospensioni pneumatiche Airmatic; maggiore sicurezza grazie a Distronic e Brake Assist attivo; miglioramento della telecamera per la retromarcia assistita; specchietto retrovisore interno digitale; nuovo portfolio Infotainment; abitacolo valorizzato e nuovi rivestimenti dei sedili e nuova estetica della griglia del radiatore.

