BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez dovrà fare nuovamente i conti con la diplopia. Il pluricampione del mondo è costretto afermarsi. Il pilota della Honda, dopo la caduta durante il Warm Up del Gran Premio d’Indonesia, ha subito una commozione cerebrale e diversi traumi minori prima di essere trasferito all’ospedale di Mataram, capoluogo dell’isola di Lombok, dove è stato sottoposto a una visita medica più approfondita e a una TAC che ha escluso lesioni gravi. Lo spagnolo, per precauzione, non ha comunque partecipato al Gran Premio e, durante il viaggio di ritorno in Spagna, “ha iniziato a provare fastidi alla vista”, informa il Repsol Honda Team in un comunicato. “Lunedì, al suo arrivo a Barcellona, è stato sottoposto a una visita di emergenza all’Hospital Clinic con il suo oculista di fiducia, il dottor Sanchez Dalmau, che dopo un esame ha confermato una ricaduta nella diplopia che il pilota ha subito lo scorso novembre”. Stamane si è sottoposto “all’ospedale Ruber Internacional di Madrid, a una visita medica generale per valutare tutti i traumi causati dall’incidente e a una risonanza magnetica cerebrale che ha confermato che non ha riportato altre ferite”.

“La valutazione neuro-oftalmologica effettuata lunedì su Marc Marquez dopo il trauma cranico occorso al Gran Premio d’Indonesia – spiega l’oculista Sanchez Dalmau -, mostra un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva di paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore di quanto avvenuto nell’infortunio nel novembre 2021. Dopo tale esame si è inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con accertamenti medici periodici. La prossima settimana Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo check-up per valutare l’evoluzione dell’infortunio e stabilire il periodo di recupero stimato per tornare alle competizioni”.

(ITALPRESS).

