In attesa che inizino le prime consegne in Italia, previste prima della pausa estiva, Dacia ha attivato un tour italiano, partito lunedì scorso, e che entro il mese prossimo toccherà tutti i Concessionari italiani. Una mini flotta di sette esemplari di Nuovo Duster toccherà sette diverse location ogni giorno, per incontrare i tanti italiani che in queste ore stanno dimostrano un incredibile interesse per questa terza nuova generazione del SUV che ha rivoluzionato il mercato.

Dopo diversi mesi dal reveal e a qualche settimana dall’apertura dell’ordinabilità nel nostro Paese, Nuovo Duster si fa conoscere al pubblico italiano prima del debutto ufficiale. Se le prime consegne sono previste prima della pausa estiva, il debutto commerciale con la campagna di comunicazione è prevista per il mese di settembre. I dealer della rete ufficiale Dacia stanno organizzando (all’interno e/o all’esterno dei propri showroom) diverse attività per far vedere dal vivo il Nuovo Duster, permettendo a tanti potenziali clienti di toccare con mano la portata di questa nuova generazione dell’iconico sport utility. Un’occasione per incontrare in anteprima il nuovo arrivato in Casa DACIA ed apprezzarne il livello di finitura, valorizzato da un nuovo design moderno che contribuisce a restituire una percezione appagante. Dal sito web Dacia.it è possibile prenotare l’appuntamento in concessionaria ed esser assistiti da un consulente che illustrerà nel dettaglio le tante innovazioni che ha portato questa terza generazione di Duster.

