Nuovo colore per l’Italia dell’equitazione, dal 2025 giacca azzurra

VERONA (ITALPRESS) - Le Nazionali italiane della Federazione italiana Sport Equestri vestiranno d'azzurro dal 2025. La nuova giacca, che sostituisce quella di colore rosso, è stata presentata nel corso di un flashmob in ArenaFISE, nell'ambito della 126^ Fieracavalli Verona. Le particolarità riguardano il colore, l'autentico azzurro Italia che descrive e caratterizza il nostro Paese in tutto il mondo, oltre a comfort e lavorazione del miglior standard tecnico per garantire ad amazzoni e cavalieri la massima vestibilità per performance di altissimo livello in sella ai loro cavalli. All'evento di presentazione in ArenaFISE a Verona sono intervenuti il Presidente Fise Marco Di Paola, il Vicepresidente Vicario Alvaro Casati, il Segretario Generale Simone Perillo, il Direttore Sportivo Francesco Girardi, il CT della Nazionale italiana di salto ostacoli Marco Porro. gm/gtr fonte video: Fise