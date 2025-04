Nuovo Cda Italtel, Teo Luzi presidente e Carlo Filangieri Amministratore Delegato

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea degli azionisti di Italtel S.p.A. ha formalizzato la nomina del nuovo Cda per il triennio 2025-2027. Nuovo presidente è l’ex Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, che succede a Claudio Calabi, portando una significativa esperienza in ambito di sicurezza e gestione di infrastrutture complesse.

Confermato alla guida dell’azienda Carlo Filangieri, nominato AD e DG nel febbraio 2025, con il mandato di definire e implementare la nuova strategia industriale. Gli altri componenti del Cda: Benedetto Di Salvo, precedente AD, ora nominato vicepresidente, Alberto Ferrarini, Leonardo Adessi, Alessandro Albano e Federico Ciccone.

“Questa decisione strategica segna un rinnovamento della governance aziendale, elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e consolidamento nel dinamico mercato dell’ICT”, si legge in un comunicato della società.

“Ringrazio il presidente uscente Calabi e do il benvenuto a Teo Luzi, la cui esperienza sarà preziosa per affrontare insieme i prossimi capitoli della storia di Italtel – dichiara l’AD Filangieri – I dati preliminari di questa prima fase dell’anno sono in linea con il budget e contiamo di migliorarli in corso d’opera con le ulteriori azioni che stiamo mettendo in campo. Nel piano industriale prevediamo un ampliamento strategico sulle aree di business e sui mercati verticali come Pubblica Amministrazione, Utilities, Trasporti, Manufacturing, Banche e Assicurazioni, mantenendo al contempo il ruolo distintivo di partner strategico per gli attori del settore Telco, sia in Italia che all’estero, dove facciamo oltre il 45% dei ricavi”.

