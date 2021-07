ROMA (ITALPRESS) – Nella sesta giornata di gare del “Vertical Blue”, in corso di svolgimento alle Bahamas, Davide Carrera e Vincenzo Ferri hanno realizzato i nuovi record italiani di apnea in assetto costante con monopinna e con pinne. Ferri, con la profondità di – 104 m, ha migliorato di 3 m il primato italiano di assetto costante con pinne, da lui stesso conseguito il 13 luglio u.s., mentre Carrera, grazie alla profondità di -118 m, è riuscito a infrangere, nella specialità dell’assetto costante con monopinna, il record di -111 m che deteneva da quasi cinque anni. Lo aveva infatti centrato a Quartu Sant’Elena (Ca) il 2 settembre 2016.

