Bosch ha lanciato sul mercato due nuove unità di servizio per climatizzatori auto, che vanno a integrare la gamma supportando le officine nelle attività di manutenzione quotidiane quali il recupero, il riciclo e la ricarica del sistema A/C. Le officine possono così eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria sui climatizzatori di auto e veicoli commerciali con motori a combustione così come sui veicoli ibridi ed elettrici. Le nuove unità permettono anche alle officine più piccole di offrire un servizio di manutenzione dei sistemi A/C vantaggioso e professionale. Utilizzate nelle autofficine che svolgono numerosi interventi di manutenzione sui sistemi A/C, le unità ACS 563 e ACS 553 possono essere impiegate come stazioni secondarie, per esempio in caso di picchi di lavoro durante la stagione di manutenzione dei sistemi A/C. Il processo completamente automatico delle nuove stazioni di servizio A/C non richiede alcun intervento manuale da parte dell’operatore, assicurando tempi di assistenza brevi e quindi un servizio di manutenzione efficiente. Le singole funzioni possono anche essere selezionate direttamente. L’intuitiva interfaccia grafica del display a colori e i manometri larghi 100 mm sono in grado di garantire un utilizzo facile e veloce. Un’altra caratteristica che facilita il lavoro dell’operatore è il database integrato, che comprende le specifiche dei climatizzatori della maggioranza dei veicoli circolanti. Le unità permettono di recuperare in tempi brevi fino al 95% del refrigerante permettendo quindi di risparmiare tempo e assicurando allo stesso tempo un utilizzo sostenibile delle risorse.

(ITALPRESS).