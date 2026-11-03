Nuove stazioni metro a Palermo, Schifani “Fino al 31 gennaio si viaggia gratis”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi è una giornata importantissima che condivido con tutti i palermitani. È una città che cresce e una Sicilia che cresce. Con l’assessore Aricò abbiamo anche individuato le risorse per garantire la gratuità dei servizi fino a fine gennaio per incentivare ad usare questo mezzo e per disinquinare la città nei momenti di forte incremento durante le festività”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione delle fermate Porto e Politeama dell'anello ferroviario a Palermo. "Continueremo questo percorso di miglioramento della qualità della vita dei palermitani", sottolinea Schifani. xd6/vbo/gsl